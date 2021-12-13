«شركات السياحة»: أسعار البرامج في الأقصر وأسوان لم تشهد زيادة كبيرة

كشف ثروت عجمي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، عن ارتفاع نسب حجوزات المصريين بالفنادق العائمة والثابتة في محافظتي الأقصر وأسوان خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة، موضحًا أنه من المتوقع وصول نسب الإشغال خلال تلك الفترة إلى أكثر من 85%، وهي أعلى نسب إشغال تسجلها المنشآت الفندقية بالصعيد خلال العام الجاري.

أسعار البرامج السياحية للمصريين في محافظتي الأقصر وأسوان

وأضاف «عجمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار البرامج السياحية للمصريين في الأقصر وأسوان خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة لم تشهد زيادات كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، موضحًا أن كافة المنشآت الفندقية ملتزمة بالبيع، وفقا للحد الأدنى للأسعار الذي حددته وزارة السياحة.

الحد الأدنى للإقامة بالغرف الفندقية

وتابع: «الحد الأدنى للإقامة بغرفة بفندق فئة 5 نجوم يبلغ 40 دولارا في اليوم، وللغرفة بفندق 4 نجوم 28 دولارًا، أو بما يعادلها من العملات الأخرى»، موضحًا أن تلك الأسعار تطبق بحد سواء على المصريين والسياح الأجانب.

وذكر رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن نسب إشغال الفنادق بالأقصر تراجعت بشكل كبير بعد احتفالية طريق الكباش الشهر الماضي، موضحًا أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان تبلغ نحو 30 فندقا في مقابل أكثر من 60 فندقا أثناء احتفالية الكباش، متابعا: « ظهور المتحور الجديد أوميكرون في العديد من دول العالم تسبب في تقييد حركة السفر من العديد من الدول إلى الأقصر».

تراجع أعداد الرحلات الإسبانية والفرنسية للأقصر

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر من أسبانيا وفرنسا تراجعت خلال الفترة الحالية نحو 50% مقارنة بإجمالي الحركة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، منوهًا بأن ذروة إشغالات الفنادق بالأقصر وأسوان ستكون خلال إجازات منتصف العام الدراسي بمصر، إذ من المتوقع أن يزور أعداد من المواطنين المصريين طريق الكباش الجديد بعد تطويره، موضحًا أن القطاع السياحي بالصعيد جاهز لاستقبال أية أعداد من السياح خلال الفترة المقبلة.