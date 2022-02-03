الحكم في قضية الإعلامي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف بعد قليل

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، حكمها في الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف عقب استضافته لها في برنامجه «مع الفارس»، التي طالبها فيها بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

وكانت المحكمة الاقتصادية أحالت الدعوى التي يطالب فيها الإعلامي العراقي نزار الفارس، الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف، إلى الخبراء، قبل أن تصدر المحكمة قرارا الجلسة الماضية بمد أجل النطق بالحكم في الدعوى لجلسة اليوم.

بداية الخلاف بين الطرفين

وكان المحامي هيثم عباس، تقدم بدعوى ضد الفنانة رانيا يوسف بصفته وكيلا عن الإعلامي نزار الفارس، تتضمن مطالبة رانيا يوسف بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المحامي في دعواه، عن أنّ الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها، من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

«الفارس»: رانيا يوسف اتهمتني بالتحرش بها

وأضاف المحامي أنّ الإعلامي نزار الفارس فوجئ بأنّها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنّه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة دعواه.

وأشار المحامي هيثم عباس، إلى أنّ موكله انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها، واثقا في عدالة القضاء المصري الشامخ.

وكانت دعوى رانيا يوسف ضد الإعلامي نزار الفارس بتهمة التحرش بها قد تأجلت إلى اليوم أيضا.