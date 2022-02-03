وكيل «أوقاف أسيوط» يشدد على الالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة

عقد الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة، وفى حالة عدم الالتزام بذلك سيتم مجازاة الإمام أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة، ورفع مذكرة بذلك للوزارة.

تكهين الخردة الموجودة بمخازن الإدارة

وأكد الدكتور قبيصي، خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور عيد علي خليفة، مدير الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر، والشيخ محمد عبداللطيف محمود، مدير الدعوة، والشيخ ناصر محمد السيد، مسئول مكتب المتابعة بالمديرية، على سرعة تكهين جميع المواد الخردة بمخازن الإدارة، بالتنسيق مع مسئول المخازن بالمديرية، فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، مع الإفادة.

إزالة لوحات الجمعيات والهيئات من على المساجد

وطالب وكيل الوزارة بإزالة جميع اللوحات عن المساجد التى تحمل اسم جمعيات أو هيئات، وموافاة المديرية فورا بأسماء هذه المساجد، مع تحمل المسئولية الكاملة فى حالة مخالفة ذلك.

وفى سياق متصل، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام بنظافة وتطهير وتعقيم المساجد من الداخل والخارج، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

حصر كافة الملحقات بالمساجد أولا بأول

ومن جانب آخر، اجتمع الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل الوزارة، بأعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية، مؤكدا على ضرورة حصر كافة الملحقات بالمساجد أولا بأول، مع مخاطبة الوزارة في حالة وجود أي تعد على أي ملحق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالته.

وشدد وكيل الوزارة على استكمال قاعدة بيانات المحلقات متضمنة (اسم الملحق- اسم شاغله نوع النشاط- القيمة الإيجارية)، مؤكدا على أنه لامكان لمقصر أو مهمل في عمله، مهما كان موقعه.