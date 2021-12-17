وكيل أوقاف أسيوط يترأس حملة للمرور على المساجد للتأكد من الإجراءات الاحترازية

ترأس الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، لجنة مكبرة للمرور على المساجد للتأكد من انتظام العاملين والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلامات التباعد بين المصليين، ورافقه خلال الجولة كلا من الدكتور عيد علي خليفة وكيل المديرية، والشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة، والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة.

التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من اللجنة التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد وارتداء الكمامة، واصطحاب المصلي الشخصي، ومراعاة لتباعد الاجتماعي بين المصليين.

وكان وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط شدد خلال اجتماع عقده بمديري الإدارات الفرعية في حضور قيادات الدعوة بالمديرية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلامات التباعد بين المصلين.

عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد

وأكد وكيل الوزارة، على عدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة والالتزام الكامل بموضوع ووقت خطبة الجمعة وفقا للتعليمات، واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة.

وشدد وكيل الوزارة، على استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه والتنبيه، مشددا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

التعليم الطبي في وقت الجائحة

وفى سياق آخر أهدت كلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط، درع الكلية للدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، وذلك أثناء مشاركة وكيل الوزارة في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لكلية الطب بنين بأسيوط بعنوان «التعليم الطبي في وقت الجائحة» الذي يقام تحت الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.