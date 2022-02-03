غادة إبراهيم: الجمهور حابب شكلي كده.. وبقالي 20 سنة بصلي ومبقطعش فرض

تصدرت الفنانة غادة إبراهيم تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، إذ تحدثت في تصريحات تليفزيونية مساء أمس، عن تفاصيل إجرائها عملية تجميل، وتعرضها للخيانة الزوجية، ونظرة البعض لها بعد طلاقها.

وفي السطور التالية أبرز تصريحات الفنانة غادة إبراهيم:

حقيقة إجرائها عمليات تجميل

وكشفت الفنانة غادة إبراهيم خلال اللقاء عن حقيقة إجرائها عملية تجميل، مشيرة إلى أنها بالفعل خضعت لعمليات نحت لجسدها، قائلة: «عملت عمليات تجميل طبعا، شفط ونحت لجسمي، عشان لما بكون مخنوقة بحب آكل كتير، وآخر عملية كانت السنة اللي فاتت، والجمهور حابب شكلي كدا».

غادة إبراهيم عن الخيانة: ريحة الشغالة مسيطرة عليه

وعن تعرضها للخيانة الزوجية على الرغم من أنها فنانة إغراء، ذكرت غادة إبراهيم أن معظم الرجال يخونون زوجاتهم، بسبب سيطرة الخادمة عليه، موضحة: «الخيانة سببها في أغلب الأحيان دناوة، أحيانا بيبقى الراجل ارتبط في مراهقته بالشغالة، فخلاص كده بتفضل ريحة الشغالة مسيطرة عليه، وكل الرجالة اللي بتخون، زوجاتهم زي القمر وشيك وأمهات حلوين أوي».

حكاية عرض زواج من أعز أصدقاء زوجها

وأضافت أنها تلقت عرض زواج من أعز أصدقاء زوجها بعد طلاقهما، على الرغم من أنه متزوج، مشيرة إلى أنه نجم كبير من الصف الأول، لكنها لم ترغب في الإفصاح عن اسمه، متابعة: «حتى لو طلق مكنتش هوافق عليه».

وعن إمكانية ارتباطها بشخص صغير في السن، قالت إنها مستعدة للزواج من شخص أصغر منها: «مافيش حاجة اسمها واحدة صغيرة وواحدة كبيرة المهم قد إيه الست جواها حلو».

20 سنة إلتزام في الصلاة: مبقطعش فرض

وقالت غادة إبراهيم خلال اللقاء أيضا أنها ملتزمة بالصلاة: «بقالي 20 سنة بصلي ومبقطعش فرض، أما بخصوص إني ينفع أعمل دور إغراء وأصلي؟!، معملتهوش إلا مرة واحدة، وساعات بلبس حاجات مفتوحة على الريد كاربت، ودي علاقة بيني وبين ربنا، بس الكبائر مبجيش جنبها، وربنا بس اللي يحاسبني».