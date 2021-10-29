غادة إبراهيم: لا يمكن حصر المهرجانات السينمائية في إطلالات الفنانات

قال الفنانة غادة إبراهيم، إن بوسي شلبي، لا تصلح أن تكون إعلامية، لأنها غير حاصلة على شهادة ولا تمتلك لغة وليس لديها مقومات المهنة، لكنها كانت تعمل في المهنة بالواسطة، كما انتقدت إعلان عدد من الفنانات عن التبرع بأعضائهن بعد الوفاة، إذ ذكرت أن هذا يُعد «شو إعلامي»، لأنه مثل هذه الأعمال من المفترض أن تكون سرا بين العبد وربه، ولا يصح الحديث في هذا الأمر بهذا الشكل، فالفنانات اللاتي أعلن عن المشاركة في التبرع بالأعضاء بعد وفاتهن، يبحثن عن تصدر الترند، موضحة أن الدكتور خالد منتصر تنبى هذه المبادرة وتحدث عنها من عدة سنوات.

لا يمكن حصر المهرجانات السينمائية في إطلالات الفنانات

وأضافت «إبراهيم»، خلال حوارها في برنامج «خط أحمر»، مع الإعلامي محمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن ارتداء الملابس العارية لن يضيف شيء للفنانة، ولا يمكن أن نحصر المهرجانات السينمائية في إطلالات الفنانات العارية، ولكن هناك أفلام هادفة يتم عرضها، بالإضافة إلى إقامة العديد من الندوات، مشددة على ضرورة تقييم المهرجانات السينمائية بكامل فعالياته، وما يقدمه من محتوى، مشيدة بالمخرجة كاملة أبو ذكري، إحدى عضوات لجان التحكيم بالمهرجانات.

حقيقة خلافها مع إيناس الدغيدي

وكشفت غادة إبراهيم، حقيقة خلافها مع المخرجة إيناس الدغيدي، إثر مشادة حدثت بينهما في إحدى دورات مهرجان الإسكندرية، حيث إنه لم يحدث هذا الأمر، وما حدث أنها وصلت المهرجان متأخرة على ندوة علي بدرخان، وجلست في مكان بعيد تمامًا عن الموقع الذي كانت تجلس فيه إيناس الدغيدي فقط، وكان من المفترض خلال ندوة التكريم، أن يقول الضيوف كلمة مختصرة لـ«بدرخان» لشكره على مسيرته الفنية، ولكن ما حدث أن إيناس الدغيدي أخذت الـ«مايك» وظلت تطرح الأسئلة على «بدرخان» وكأنه حوار بينهما فقط، وهو ما جعلها تقول «خدوا منها المايك»، وهو ما وصفوه بأنه مشاجرة.