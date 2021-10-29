غادة إبراهيم: استعد لتقديم برنامج اجتماعي قريبا

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها تستعد لتقديم برنامج اجتماعي قريبًا على إحدى القنوات، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى، لافتة إلى أنها قدمت برنامج «البريمو» سابقًا ولديها خبرة جيدة في العمل بالمجال الإعلامي، وذلك خلال حوارها في برنامج «خط أحمر»، مع الإعلامي محمد موسى، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

غادة إبراهيم توجه رسائل لناشري شائعات وفاة الفنانين

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبد العزيز، «أنا بحبك وبعشقك وإن شاء الله ترجعي تنوري الشاشة تاني ودايما متألقة وجميلة وطول عمرك ملكيش في الحوارات»، كما وجهت في الوقت ذاته رسالة إلى المتسببين في نشر شائعات وفاة الفنانين، إذ قالت لهم « اتقوا الله يجعل لكم مخرجا».

وأوضحت الفنانة غادة إبراهيم، أن أهم ما يميز الأعمال الدرامية هي الحبكة ولغة الحوار بين الشخصيات داخل العمل، موجهة رسالة بأنه يوجد عدد كبير من الكتاب والمؤلفين المحترفين والمخرجين المهمين جدًا يجلسون في منازلهم دون عمل، و«الحرف اللي بيتكبوه ألماظ، ورغم كدة قاعدين في بيوتهم، أرجوكم نحتاج دراما وسينما راقية».

عملت مع المخرج علي عبد الخالق في 3 أفلام

وتابعت أنها عملت مع المخرج علي عبد الخالق في 3 أفلام، وأنه حاليا لا يعمل منذ عدة سنوات، وكذلك المخرج الكبير علي بدرخان، مؤكدة أنه لا يوجد في السينما ما يسمى بـ«النجم الواحد اللي يشيل العمل كاملا»، مستدلة على ذلك بالفنان الراحل أحمد زكي وهو فنان كبير وقادر على أن يكون النجم الأوحد لعمل كامل، ومع ذلك لم يكن يفعل ذلك.