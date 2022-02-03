موعد خضوع هاجر الشرنوبي للجراحة العاجلة.. تزيل 5 أكياس دهنية من عينيها

تمر الفنانة هاجر الشرنوبي، حاليا بأزمة صحية، أذ أعلنت إصابتها بـ5 أكياس دهنية في عينيها، خلال تصوير مسلسلها الجديد «نقل عام»، ومن المقرر أن تخضع لجراحة عاجلة خلال الفترة المقبلة.

موعد إجراء هاجر الشرنوبي عملية الأكياس الدهنية

قالت هاجر الشرنوبي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها لم تعرف السبب وراء ظهور الأكياس الدهنية في عينيها، لكنها في الوقت ذاته، لم تستطع وقف تصوير مسلسل «نقل عام» خلال تلك الفترة، لإجراء الجراحة العاجلة: «يفصلنا عن الانتهاء من التصوير من أسبوع إلى أسبوعين، ثم أجري بعدها العملية على الفور».

وطالبت هاجر، الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل، معبرة عن سعادتها بردود الأفعال، على الحلقات الأولى من المسلسل، الذي يعرض حاليا على شاشة «ON»، محققا نجاحا كبيرا في نسب المشاهدة، ما يفسر التفاعل الواسع مع الأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل نقل عام

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل نقل عام، للفنان محمود حميدة، علما بأن حلقاته تعرض من يوم السبت حتى الأربعاء بشكل متواصل، على شاشة «on»، في الساعة 8 مساءً، وتعاد الحلقات مرة أخرى الساعة 2 صباحًا، وتعرض ثالث مرة، في تمام الساعة 1 ظهر اليوم التالي.

كوكبة من النجوم

استطاع المخرج عادل أديب، أن يجمع بين عدد من النجوم مع محمود حميدة، في مسلسل «نقل عام»، في أبرزهم: سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب.

والمسلسل مكون من 30 حلقة، وتعتمد قصته الأساسية على حياة رجل كبير السن، يجسد دوره الفنان محمود حميدة، الذي كان يعمل موظفا في هيئة النقل العام، قبل أن يخرج على المعاش، بعدما مضى به قطار العمر، متخطيا سن العمل القانوني، ليدخل في مشكلات وصراعات عديدة.