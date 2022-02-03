المرض و«كورونا» يضربان أبطال مسلسل «نقل عام»

أصُيب عدد كبير من أبطال مسلسل «نقل عام» خلال الساعات الماضية، حيث تحول المسلسل إلى مستشفى ما بين إصابات بكورونا ونزلات شعبية وإصابات بالعين.

هاجر الشرنوبي

أعلنت الفنانة هاجر الشرنوبي إصابتها بـ 5 أكياس دهنية في عينيها، خلال تصوير مسلسلها الجديد «نقل عام»، الذي يعرض حالياً على قناة on ، وتشارك في بطولته مع مجموعة من النجوم منهم محمود حميدة .

وقالت هاجر الشرنوبي لـ «الوطن»: «فوجئت بورم في عيني، وبعد إجراء الفحوصات أخبرني الطبيب بوجود 5 أكياس دهنية، وأستعد لدخول جراحة عاجلة خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل نقل عام»

ميرهان حسين

كشفت الفنانة ميرهان حسين، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت ميرهان، صورة لها من داخل العزل المنزلي، وعلقت عليها: «شكرا من قلبي للناس اللي بيسألوا عليا كل يوم، مفيش أحلى من إحساس الحب اللي غمرتوني به بجد شكرا أصحابي وأهلي وزمايلي وحبايبي وأنا الحمد لله بتحسن».

الفنانة دينا

تعافت الراقصة دينا من فيروس كورونا، بعدما أصيبت الفنانة دينا بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث أعلنت إصابتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلة: «للمرة الثانية إيجابى كورونا دعواتكم».

سوسن بدر

أصُيبت الفنانة سوسن بدر بالتهاب الشعب الهوائية خلال تصويرها مسلسل «نقل عام».

نيكول سابا

أصيبت الفنانة نيكول سابا بفيروس كورونا، بعدما جاءت النتيجة إيجابية، وخضعت للعزل المنزلي، وتوقفت عن تصوير مسلسل نقل عام لمدة 4 أيام .

مواعيد عرض مسلسل نقل عام

ويُعرض مسلسل نقل عام، للفنان محمود حميدة، يوميًا من السبت إلى الأربعاء، على قناة «أون»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد مرة ثانية الساعة الثانية صباحًا، وفي عرضه الثالث يُعرض في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

أبطال مسلسل «نقل عام»

مسلسل «نقل عام» من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، وقام بتأليفه عدد من الكتاب الشباب في ورشة سيناريو.