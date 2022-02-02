هاجر الشرنوبي تخضع لجراحة عاجلة خلال أيام: فوجئت بورم في عيني

أعلنت الفنانة هاجر الشرنوبي، إصابتها بـ5 أكياس دهنية في عينيها، خلال تصوير مسلسلها الجديد «نقل عام»، الذي يعرض حاليا على قناة «on»، وتشارك في بطولته مع مجموعة من النجوم منهم محمود حميدة.

هاجر الشرنوبي تكشف تفاصيل حالتها الصحية

قالت هاجر الشرنوبي لـ«الوطن»: «فوجئت بورم في عيني، وبعد إجراء الفحوصات أخبرني الطبيب بوجود 5 أكياس دهنية»، مؤكدة أنها تستعد لإجراء جراحة عاجلة خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل «نقل عام»، الذي تواصل تصويره حاليا.

مواعيد عرض مسلسل نقل عام

يُعرض مسلسل نقل عام، للفنان محمود حميدة، يوميًا من السبت إلى الأربعاء، على قناة «on»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد مرة ثانية الساعة الثانية صباحًا، ويعرض للمرة الثالثة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

ويحكي المسلسل، قصة رجل كبير في السن، يعمل موظفا في هيئة النقل العام، يجسد دوره الفنان محمود حميدة، الذي يخرج على المعاش بعد أن تقدم به العمر، ليبدأ يعيش معاناة الجلوس في المنزل، ويواجه الكثير من المشكلات، التى يتسبب فيها أبنائه، مع زوجته الفنانة سوسن بدر ووالدته سميحة أيوب.

يشار إلى أن «نقل عام» من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، وقام بتأليفه عدد من الكتاب الشباب فى ورشة سيناريو.