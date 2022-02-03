الصحة تكشف موعد تطبيق أسعار مسحات كورونا بعد قرار حكومي بتخفيضها

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن أنّ المعامل المركزية للوزارة، ستبدأ الأسبوع المقبل بشكل رسمي، تطبيق أشعار مسحات كورونا الجديدة، بعد قرار مجلس الوزراء أمس الأربعاء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، بتخفيض سعر المسحات للمصريين والأجانب.

27 معملا مركزيا لإجراء مسحات كورونا

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة لـ«الوطن»، أنّ مصر بها 27 معملا مركزيا على مستوى الجمهورية، تعمل منذ السابعة صباحا حتى السابعة مساء من السبت إلى الخميس، لافتا إلى توقعات باستمرار ارتفاع إصابات كورونا في مصر حتى أول مارس المقبل.

وأوضح عبدالغفار، أنّ إصابات كورونا في مصر ليست خطيرة، بل تتراوح في شدّتها بين بسيطة إلى متوسطة، ونحو 85% من الإصابات تخضع للعزل في المنزل، متابعا أنّ الزيادة الكبيرة التي تشهدها مصر في الإصابات حاليا، ترجع إلى انتشار متحور أوميكرون.

موقف إصابات كورونا الحرجة

وعن الحالات الحرجة، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الحالات الحرجة داخل مستشفيات العزل الصحي معظمها لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وجزء كبير منهم لم يحصل على اللقاح، مؤكدا أنّ هذه الفئات هي الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، ولها أولوية في الحصول على اللقاح: «الوزارة تجدد دعوتها للمواطنين بأهمية الحصول على اللقاح للوقاية من كورونا، وقدّمت العديد من التسهيلات للحصول على اللقاح».

وأضاف عبدالغفار، أنّ شركة فايزر أنتجت عقارا جديدا لعلاج كورونا يؤخذ عن طريق الفم في الأيام الأولى للإصابة، ويصل إلى مصر قريبا، ومن المقرر أن تضيفه الوزارة إلى بروتوكول كورونا فور تحليله من قبل هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أنّ العقاقير الجديدة التي وصلت إلى مصر ترفع معدلات الشفاء من «كوفيد - 19».

الصحة تسجّل أعلى إصابات بكورونا

وكشفت الدكتور حسام عبدالغفار، عن أنّ وزارة الصحة والسكان تسجل هذه الفترة أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا وفقا للتقارير الرسمية، مطالبا المواطنين بالعودة مرة أخرى للالتزام بالتدابير الاحترازية، كما جدد دعوته بالتحلي بالصبر، حيث ما زالت الإجراءات الوقائية، هي السلاح الفعّال للحماية من كورونا، إضافة إلى اللقاح.