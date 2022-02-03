تراجع أسعار القمح الأوكراني 3 دولارات للطن وسط توقعات بالزيادة

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات القمح من أوكرانيا، أكبر مورد قمح لمصر، استقرت خلال الأسبوع الماضي، مع تجاوز إجمالي الشحنات للعام الماضي، حيث بلغت صادرات القمح الأوكراني منذ بداية العام التسويقي 2021-22 (يوليو-يونيو) حتى 2 فبراير 17.1 مليون طن متري، بزيادة من 13.1 مليون طن متري في الفترة المماثلة من العام السابق.

مذكرة بحثية

وأشارت مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس إنليتيكس»، إلى أنه من المتوقع أن تصدر أوكرانيا 22.5 مليون طن من القمح العام الجاري، بينما توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أنّ صادرات القمح في البلاد تبلغ 24.2 مليون طن في تقرير تقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي في 12 يناير الماضي.

وتوقعت المؤسسة أن يبلغ إنتاج القمح في أوكرانيا 31.2 مليون طن متري في 2022، بينما قدرت وزارة الزراعة الأمريكية إنتاج القمح الأوكراني لهذا العام عند 33 مليون طن متري.

زيادة الصادرات

وعلى الرغم من زيادة الصادرات، تراجعت أسعار تصدير القمح الأوكراني خلال الشهر أكثر من 4% وسط تصاعد التوترات على الحدود الأوكرانية الروسية، حيث تراجع الطن 3 دولارات ليسجل 316 دولاراً للطن أول فبراير الجاري.

وتعد كل من روسيا وأوكرانيا لاعبين رئيسيين في سوق الحبوب العالمي، وتمثل صادراتهما من القمح مجتمعة 23% من الإجمالي العالمي البالغ 206.9 مليون طن متري، وفقًا لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية للسنة المالية 2021-2022.

ويتوقع التجار أن يظل الطلب على القمح الأوكراني على المدى القريب حيث أعادت روسيا هيكلة آليات ضرائب الصادرات وفرضت حصة تصدير اعتبارًا من 15 فبراير، ومع تشغيل أوكرانيا لحملة تصدير واعدة في 2022، قد يؤدي ضيق العرض أيضًا إلى زيادة الأسعار على المدى القريب.