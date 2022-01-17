«تصديري الكيماويات» يبحث مع اتحاد المستوردين الكوري سبل زيادة الصادرات

يلتقي خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس اتحاد المستوردين الكوري، برئيس جمهورية كوريا الجنوبية، الخميس المقبل، على هامش زيارة الأخير للقاهرة على رأس وفد من المسئولين الرسميين ورؤساء الاتحادات والغرف الكورية وبعض الشركات خلال الفترة من 19إلى21 يناير الجاري.

وقال بيان صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إنّ المجلس سيبحث سبل التعاون الممكنة مع الاتحاد الكوري للترويج للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية في السوق الكورية، مع ترتيب عدد من الزيارات الميدانية لبعض المصانع التابعة للقطاع للتعرف على طبيعة قطاعات الإنتاج المختلفة التابعة للصناعات الكيماوية.

اجتماعات مع المجالس التصديرية

وأشار «أبو المكارم»، في بيان صحفي، إلى عقد المكتب التجاري في «سول»، اجتماعات مع اتحاد المستوردين الكوريين لترتيب اجتماع لرئيس الاتحاد مع رؤساء المجالس التصديرية بهدف التعرف على القطاعات الصناعية المختلفة، وبحث آليات التعاون الممكنة مع الاتحاد للترويج للمنتجات المصرية في كوريا.

ووفقا لبيان أصدره المكتب التجاري في سول، تم التواصل مع ممثلي عدد من سلاسل التجزئة الكورية الذين أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع مصر وعلى رأسهم بعد أن يتم موافاتهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة من الجانب المصري من خلال اتحاد المستوردين الكوري.

توفير معلومات الأسواق

وأكد «أبو المكارم»، أهمية هذا اللقاء، في ظل ما يقوم به اتحاد المستوردين الكوري من مهام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية يأتي على رأسها توفير المعلومات عن القطاعات الإنتاجية بالأسواق الخارجية لأغراض تدابير احتياجات السوق الكورية، من مستلزمات الإنتاج لمواد خام وسلع وسيطة بالإضافة إلى منتجات تامة الصنع بهدف تنويع مصادر التوريد للسوق الكوري من أجل زيادة تنافسية الصناعة الكورية فضلا عن إجراء دراسات سوق متخصصة بناء على طلب الشركات أو الكيانات الأجنبية بشأن منتجات محددة أو قطاعات سلعية بالسوق المحلية الكورية.

من جانبه، أكد محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس أهمية التواصل مع الاتحاد لتنظيم بعثات مشترين لمصر يتم خلالها تنظيم لقاءات توفيق أعمال مع الشركات المصرية العاملة بالقطاع، وكذا مشاركة الشركات المصرية في معرض الاستيراد الكوري (import goods fair ) وهو أهم معرض سنوي متخصص في مجال تدبير الاحتياجات المختلفة للسوق الكورية يتم إقامته مرة سنويا منذ 2002.