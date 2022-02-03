طقس الإسكندرية: أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة.. والعظمى 17 درجة

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، طقسا غائما جزئيا، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة الشدة على مدار اليوم، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل سرعتها على مسطح البحر المتوسط بين 50-60 كم/ ساعة.

أمطار على الإسكندرية

وبلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية، 17 درجة مئوية، فيما بلغ ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط ما بين 2.5 إلى 3.5 متر، حيث وصلت نسبة الرطوبة إلى 58% ووصلت سرعة الرياح إلى 34 كم/ ساعة، فيما بلغت نسبة تساقط الأمطار 50%.

تعرف على موعد تساقط الأمطار في الإسكندرية

فيما تشهد الإسكندرية تساقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة الشدة، حيث تغزر مع تقدم ساعات النهار، وقد تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة، ومن المقرر أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 16 درجة والصغرى 11 درجة، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

صرف الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي، من أجل استقبال الأمطار المتوقع أن تتساقط خلال الساعات المقبلة، حيث تم نشر سيارات الصرف الصحي والسيارات المدمجة للتعامل مع الأمطار في حال تساقطها على المحافظة، ومنع تعطل حركة المرور.

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الإسكندرية لم تشهد أي تجمعات لمياه الأمطار خلال النوة الماضية، وهى نوة الكرم، حيث تم سحب كل المياه من الشوارع، وتم التعامل السريع مع أي تراكمات للمياه، مؤكدًا على أن الشركة في انعقاد دائم لمتابعة كل المشاكل بعد كل نوة، والتعامل السريع مع أي مشاكل.