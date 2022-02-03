جامعة القاهرة.. الأولى على الجامعات المصرية في تصنيف «ويبومتركس»

أعلن الدكتور الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة واصلت تصدرها في كافة التصنيفات العالمية برغم الظروف العالمية لجائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن الجامعة تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني «ويبومتركس»، طبقًا لأحدث تقرير لأفضل جامعات العالم والذي نشر في 31 يناير 2022.

وأضاف «الخشت»، في بيان له، أن ما تحققه جامعة القاهرة من تقدم في مختلف التصنيفات الدولية إنجاز كبير خاصة وأنه يأتي نتيجة لمجهودات في كافة الاتجاهات سواء العمل على التوسع في الشراكات والبرامج الدولية مع كبرى الجامعات الدولية في العديد من التخصصات، موضحاً أن رؤية الجامعة واستراتيجيتها متجددة وتتم وفقًا لأحدث المعايير الدولية وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى العالمية من حيث التعليم والمناهج والخريجين.

رئيس جامعة القاهرة: التصنيف يقيس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن تصنيف ويبو متريكس لأفضل الجامعات العالمية يختلف عن تصنيف ويبومتركس Webompetrics العالمي للاستشهادات المرجعية في يناير 2022، والذي تم إعلانه قبل أيام وحصدت جامعة القاهرة فيه المركز الأول أيضا على الجامعات المصرية بعدد استشهادات (370.043) استشهادا مرجعيا وهو يقيس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي من خلال مواقعها الإلكترونية.

«الخشت»: زيادة عدد البحوث المنشورة دوليًا فى مجلات عالمية

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن المكانة التي تحظى بها الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، ثمار جهود الجامعة طوال الفترة الماضية واهتمامها بالبحث العلمي، وزيادة عدد البحوث المنشورة دوليًا في مجلات عالمية تعتمد على الجانب التطبيقي وتتماشى مع الاهتمام العالمي وهو ما يؤكده ارتفاع معدلات الاستشهاد الدولي بالبحوث العلمية التي نشرتها الجامعة في كافة التخصصات.