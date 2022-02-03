تشهد محركات البحث على الإنترنت، عملية ضغط كبير من أجل البحث عن تردد القناة الجزائرية الأرضية، التي من المقرر أن تذيع في التاسعة مساء اليوم الخميس المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، فى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد إعلان القناة عن إذاعتها لمباراة الليلة، من خلال ترددها على القمر المصري نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

وتردد قناة الجزائرية الأرضية التي تنقل مباراة مصر كالتالي:

البحث عن القناة من خلال التردد الأفقي 11680.

معدل الترميز 27500.

تظهر القناة باسم «Programme National HD».

ادخل الشفرة الخاصة بالقناة وهى 1100000000000000.

وكانت القناة الجزائرية الأرضية، قد أعلنت عن قرارها ببث مباريات الأدوار النهائية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة مباريات المنتخبات العربية في البطولة، بعد خروج المنتخب الجزائري، من مرحلة المجموعات، إذ أن القناة حصلت على كافة الحقوق الرسمية للدور قبل النهائي، والمباراة النهائية، وحفل الختام.

تردد قناة football

أعلنت قناة football المشفرة، والتي تبث من خلال القمر الصناعي «ياه سات»، عن بث مباراة مصر والكاميرون، وإليك التردد وخطوات فك الشفرة والتثبيت:

البدء من خلال ضبط طبق الإرسال، على الموقع المداري 20 درجة غربا، فى اتجاه القمر«ياه سات».

إدخال تردد القناة الأفقي على «الريسيفر»، 11785، بمعدل الترميز 27500.

ابحث في قائمة البحث عن قناة football .

إدخال شفرة فتح القناة 12340000abcd0000.

قنوات أخرى تبث مباراة مصر والكاميرون

أعلنت عدة قنوات أخرى، عن البث المجاني لمباريات كأس الأمم الإفريقية، وهي: