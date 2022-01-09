القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.. 13 قناة

افتتحت مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم بالكاميرون في ظل بحث الكثيرين عن القنوات الناقلة للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا السياق، يرصد موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية، التي يقدمها للقراء والمتابعين، القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا وفق ما نشره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك في السطور التالية:

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا

وبحسب بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أنه تم منح 13 قناة لحقوق يث البطولة، التي انطلقت فعاليتها اليوم بالكاميرون، ويتابعها المشجعون في 157 دولة.

وتمتلك قنوات beIN Sport حقوق بث المباريات عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك في آسيا والولايات المتحدة.

تردد قنوات beIN Sport

ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، من خلال ضبط التلفاز كالآتي:

تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 1

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 2

وجاء تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 2 كما يلي:

القمر الصناعي: يوتلسات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

تنقل المباراة في جنوب القارة الأفريقية عبر قناتي Canal + وSuperSport وStarTimes، بينما ستبث beIN Sport البطولة عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك على قنواتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة، والشرق الأدنى مثل كمبوديا ولاوس.

وتبث شبكة ESPN البطولة في أمريكا اللاتينية في أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك الأرجنتين وأوروجواي وفنزويلا وجزر فيرجن البريطانية ونيكاراجوا وجيانا وبوليفيا.

في إنجلترا تبث BBC وBSkyB البطولة للجمهور بينما ستعرض شبكة Bandeirantes البطولة في البرازيل .

مباريات كأس الأمم الأفريقية على اليوتيوب

وأعلن الكاف عن أنه سيتم بث جميع المباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، عبر قناته على اليوتيوب بشكل حصري، وذلك للمناطق التي لا يغطيها شركاء البث.