تردد قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون..شجع من بيتك

تردد قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون، في الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الإفريقية، بات الأكثر اهتماما في أوساط عشاق الكرة المصرية، الراغبين في متابعة تلك المواجهة المصيرية التي تأهل إليها الفراعنة، بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد، ومن المقرر أن يقام اللقاء يوم الخميس المقبل، في تمام التاسعة مساءً.

وأعلنت القناة الجزائرية، بث مباراة الدور قبل النهائي، في إطار قرارها بإذاعة مباريات المنتخبات العربية في البطولة الإفريقية، بعد خروج المنتخب الجزائري من مرحلة المجموعات، خاصة أنها كانت قد اشترت حقوق بث مباريات دور الـ8، ومبارتي الدور قبل النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية، وحفل الختام.

تردد قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون

زادت عمليات البحث على تردد القناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون، التي تظهر باسم «Programme NationalHD»، بالإضافة إلى محاولات معرفة طريقة تثبيتها، خاصة أنها قناة مشفرة، وتبث من خلال القمر الصناعي المصري «نايل سات»، وتفتح من خلال إدخال شفرة خاصة.

طريقة فك شفرة القناة

- اختيار كلمة «إضافة تردد» من قائمة الضبط.

- ادخل تردد القناة 11680، أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- احفظ القناة بعد ظهورها على جهاز «الريسيفر» باسم Programme NationalHD.

- ادخل الشفرة 1100000000000000.

تردد قناة football على «ياه سات»

بخلاف البحث عن تردد قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون، كانت هناك عمليات بحث عن القناة الأوربية football ، التى تبث من خلال قمر «ياه سات»، التي أعلنت استمرار بث المباريات الأخيرة في بطولة أمم إفريقيا، وإليك التردد وخطوات التثبيت.

- اعمل على ضبط طبق الإرسال، على القمر«ياه سات»، على الموقع المداري 20 درجة غربا.

- نزل القناة على «الريسيفر»، من خلال التردد 11785، أفقي، بمعدل الترميز 27500.

- ابحث عن قناة football على القمر نفسه، ثم إدخل شفرة الفتح 12340000abcd0000.

قنوات أخرى تعرض مباراة الدور قبل النهائي

- قناة rty، تردد 11996، ومعدل الترميز H 27500.

- قناة Ortb تردد 11900 ، أفقي، معدل الترميز 27500.

- قناة النبأ الليبية، تردد 11096، أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آر تي بي، تردد 11900 ، افقي معدل الترميز 27500.

- قناة MTI ، تردد 11938، معدل الترميز 27500.