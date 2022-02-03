ضبط هاربين محكوم عليهما في 133 حكما قضائيا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة متعددي الأحكام، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام مفادها قيام «مالك مكتب استيراد مستلزمات طبية وصيدليات - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة»؛ بترك مسكنه خشية ضبطه وتردده على أحد كافيهات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 98 حكم حبس جزئي في قضايا «تبديد، نصب» بإجمالي حبس 53 سنة.

مطلوب التنفيذ عليه في 35 حكما بالحبس

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبرفقته هارب مطلوب التنفيذ عليه في 35 حكما بالحبس في قضايا «تبديد، شيك» بإجمالي حبس 25 سنة.

بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.