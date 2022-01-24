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محمود مسلم

ضبط هارب من 90 سنة سجن بالقاهرة.. «عليه 40 حكم»

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الوطن
12:32 م | الإثنين 24 يناير 2022
حبس - أرشيفية

حبس - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط هارب من تنفيذ 40 حكما قضائيا بعقوبات تصل إلى 90 سنة سجن.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصة متعددي الأحكام.

ضبط هارب من 90 سنة سجن

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا، ومطلوب التنفيذ عليه في 40 حكم حبس جزئي ومستأنف بإجمالي عقوبات بالحبس 90 سنة.

وبمواجهة المتهم الهارب بالأحكام الصادرة، ضده أقر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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