ضبط هارب من تنفيذ أحكام ضده بـ74 سنة حبس وغرامات مالية

تكثّف وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومتابعة الحالات الأمنية بجميع دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

74 سنة حبس

وتمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادي في مديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب معرض سيارات، مقيم بمحافظة الجيزة، مطلوب التنفيذ عليه في 48 حكم حبس «شيكات، تبديد»، بإجمالي 74 سنة حبس و6 أشهر وغرامات مالية، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية.