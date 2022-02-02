حصيلة قياسية لإصابات كورونا في إسرائيل.. 60 ألفا منهم 1085 حالتهم خطيرة

أعلنت السلطات الصحية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تسجيل 60 ألفا و300 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنّ عدد المرضى الذين توصف حالتهم بـ«الخطيرة» وصل إلى 1085 حالة، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية، أنّ عدد إصابات متحور أوميكرون اقترب من 300 حالة.

وأضافت وسائل إعلام في دولة الاحتلال، أنّ اللجنة الصحية في الكنيست، أرجعت أسباب استمرار ارتفاع إصابات كورونا بمعدلات غير مسبوقة خلال أسابيع، منذ ظهور الجائحة في دولة الاحتلال، إلى انخفاض الإقبال على التطعيم من 7 آلاف إلى 200 شخص في اليوم الواحد.

جرعة رابعة للقاح كورونا في دولة الاحتلال

وكانت وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، قررت السماح للمواطنين الذين يبلغون من العمر 30 عاما فأكثر، تلقي الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا، وإجراء فحوص معتمدة لإثبات إيجابية أو سلبية كورونا في مراكز قيادة الجبهة الداخلية وصناديق المرضى، فضلا عن السماح لمن تخطى عمره 60 عاما بالخضوع لهذا الفحص.

فوائد الجرعة المعززة لكورونا

وفي نهاية الشهر الماضي، أوصى فريق الاستجابة للأوبئة في إسرائيل، بإعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما، وأكبر من 18 عاما، وذلك بعد البيانات الإيجابية التي أظهرت أنّه بعد تلقي الجرعة الرابعة من لقاح كورونا، يكون لدى الشخص بين 3 و5 أضعاف مقدار الحماية ضد فيروس كورونا.

كما أظهرت البيانات بعد اختبارات ومقارنات أجرتها وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنّ الجرعة الرابعة من لقاح كورونا، تحمي من هم في سن الستين وما فوق من فيروس كورونا، بأكثر من 3 أضعاف، مقارنة بمن تلقوا 3 جرعات فقط.