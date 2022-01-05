أمريكا تدين اختطاف الحوثيين سفينة شحن إماراتية وتطالب بالإفراج عنها

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، استيلاء ميلشيات الحوثي، على سفينة تجارية ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبالة سواحل الحديدة اليمنية.

الولايات المتحدة الأمريكية تدين جرائم الحوثي وتدعو بعدم التصعيد

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن هذه التحركات الحوثية تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر وتهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي، مطالبا بضرورة عدم التصعيد من جميع الأطراف، والعودة إلى محادثات سياسية شاملة، خاصة مع الوقت الذى تأتى فيه هذه التصرفات من الحوثي، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وشدد «برايس»، على أهمية الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها سالمين، ووقف كافة أعمال العنف التي تعيق العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن.

ميلشيات الحوثي تعلن اختطاف السفينة الإماراتية قبالة «الحديدة»

ويوم الإثنين الماضى، أعلنت ميلشيات الحوثى، استيلائها على السفينة إماراتية، بزعم أنها تحمل معدات عسكرية، وذلك بعد أن اتهمها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بقرصنة وخطف سفينة ترفع علم الإمارات، في جنوب البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

وكتب المتحدث باسم ميلشيات الحوثى «يحيى سريع»، على حسابه عبر موقع «تويتر»: «القوات المسلحة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص، كما أنها مارست أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني»، وفقا لما دونه.

جدير بالذكر أن هيئة عمليات التجارة البحرية الملكية البريطانية، سبق أن أفادت، في وقت متأخر من مساء الأحد الماضى، بتلقيها أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني المطل على البحر الأحمر، مناشدة البحارة بتوخي الحذر الشديد أثناء عبورهم تلك المنطقة.

كما أوضحت الهيئة البريطانية أنه تم فتح تحقيق بشأن الهجوم على السفينة قرب ميناء رأس عيسى اليمني، وحددت موقع السفينة على بعد حوالي 23 ميلا بحريا غرب محطة نفط رأس عيسى على البحر الأحمر.