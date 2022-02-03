«تعليم أسيوط» تحصد «ثاني وثالث» الجمهورية بمسابقات مبدعي التربية الخاصة

حصد طلاب مديرية التربية والتعليم في أسيوط، المركزين الثانى والثالث على الجمهورية في مسابقة آلات النفخ والمبدعين، التى نظمتها الوزارة لطلاب مدارس التربية الخاصة (Online) بالمديريات المختلفة، نظرا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وكيل الوزارة يهنئ الطلاب

ومن جانبه، هنأ محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إدارة التربية الخاصة والفرق المشاركة بالبطولة، لحصولهما على المركزين الثاني والثالث على الجمهورية، مؤكدا على أن تلك البطولات تثري الفكر الطلابي وتنمي روح العمل الجماعي بينهم.

دعم القيادة السياسية والوزارة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف وكيل الوزارة أن تنظيم بطولة خاصة بفئة ذوي القدرات الخاصة، سواء ضعاف السمع أو التربية الفكرية والمكفوفين، تؤكد على اهتمام ودعم القيادة السياسية والوزارة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والوقوف بجانبهم والارتقاء بهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها، باعتبارهم جزءًا متأصلًا من النسيج الطلابي والوطن، مشيدا برعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وما يقدمه لهم من دعم ورعاية ساهمت في وصولهم للبطولة.

المنافسة شديدة بين الفرق

وأوضح علي محمد خميس مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، أن مدرسة الأمل الثانوية للبنات حصدت المركز الثانى كما حصد فريق طلاب مدرسة التربية الفكرية المركز الثالث في المسابقة، مضيفا أن الفريق ضم في مدرسة الأمل الثانوية بنات لضعاف السمع (14) طالبة، وفى مدرسة التربية الفكرية (10) طلاب، مشيرا إلى أن المنافسة بين الفرق كانت شديدة.

وفي سياق متصل، أعرب أعضاء الفريقين المشاركين عن شكرهم وتقديرهم للوزارة والمديرية لما يبذلونه من جهد كبير لرعايتهم، مؤكدين على أن تحقيقهم لهذا الفوز يعود إلى دعم وتشجيع الوزارة والمديرية لهم.