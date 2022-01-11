تعليم أسيوط: إجراءات احترازية مشددة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على ضرورة تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان والتعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان وفقاً للإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بشأن الاستعداد لامتحانات الفصل الدرسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات بأسيوط بحضور المهندس محمد النمر مدير عام التعليم الفني وعلاء خضراوي مدير إدارة الأمن بالمديرية وهشام طاهر مدير إدارة شئون الطلبة ومدراء ووكلاء الإدارات التعليمية المختلفة ورؤساء مراكز التوزيع بالإدارات المختلفة.

تعليم أسيوط: تذليل العقبات أمام لجان الامتحانات

وأوضح وكيل الوزارة، أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات في جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أي شخص لمقار لجان الامتحان من غير ذوى الصفة سوى المتابعين فقط.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان

وشدد «دسوقي» على رؤساء اللجان بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان عدم السماح بالغش، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب.