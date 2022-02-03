قطار يدهس سيدة.. وإصابة فتاة سقطت من عقار ببني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها، صباح اليوم الخميس، صدمها قطار عند مزلقان قرية الميمون بنطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، بينما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 19 سنة، سقطت من أعلى عقار، اليوم الخميس، بمدينة بني سويف، وتم نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

قطار يدهس ربة منزل قرب مزلقان الميمون

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة ربة منزل، صدمها قطار عند مزلقان قرية الميمون بنطاق مركز الواسطى.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة «سحر. م. ي. ع»، 46 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية الميمون بمركز الواسطى، صدمها قطار عند مزلقان القرية، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، ويتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم.

إصابة فتاة سقطت من عقار ببني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 19 سنة، اليوم الخميس، إثر سقوطها من أعلى عقار بمدينة بني سويف، وتم نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط «ياسمين. س .ا»، 19 سنة، من عقار، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وحجزها بأحد الأقسام العلاجية لاستكمال العلاج تحت إِشراف الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم.