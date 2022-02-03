2022 عام استثنائي في الإمارات.. إطلاق أجمل مبنى على وجه الأرض خلال أيام

الإمارات تطلق أجمل مبنى على وجه الأرض فى العالم في 22 فبراير من العام الجاري، هذا ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس.

وذكر «بن راشد» عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات فى 22 من فبراير عام 2022، مضيفا أن هذا العام سيكون استثنائيا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022..



عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله.. pic.twitter.com/9CvCJnW5AV — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2022

برج خليفة من أشهر 10 مباني في العالم

يشار إلى أن برج خليفة، من أشهر 10 مباني في العالم، ويتميز الهيكل الهندسى العملاق الخاص به بتصميم فريد، وافتتح عام 2010، ويعد أطول ناطحة سحاب فى العالم، إذ يصل ارتفاعه إلى 829 مترا.

وتعد دبي (Dubai) الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، وتضم أكثر من 900 ناطحة سحاب مكتملة البناء، ثمانية من هذه الناطحات يبلغ ارتفاعها أكثر من 591 قدما.

وتعد مارينا 101، ناطحة سحاب، هي ثانى أعلى مبنى فى دبي، طولها يقدر بنحو 1417 قدما، والمبنى يضم 101 طابقا، وتم افتتاحه في سنة 2016، لكن الانتهاء منه فعليا كان في سنة 2017.

أدنوك الإماراتية تعلن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي

وفى سياق آخر، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، عن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل إمارة أبوظبي.

ويمثل هذا الإعلان أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية التي تمت ترسيتها في إطار الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة في عام 2019.