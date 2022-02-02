وظائف خالية في بنك الإمارات دبي الوطني.. لو عايز تشتغل

يبحث الكثير من خريجي كليات التجارة الراغبين في الحصول على فرصة عمل على وظائف خالية في البنوك المختلفة، حتى يتثني لهم العمل في المجال المصرفي، وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة.

وحدد بنك الإمارات دبي الوطني تفاصيل الوظائف الخالية، ونوضح من خلال التقرير التالي الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف الخالية، وفق ما أعلنه البنك، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

- ان يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصل على شهادة جامعية أو محاسب مؤهل.

- يفضل أن يكون المؤهل المحاسبي (ACCA، CFA، CIMA، ACA).

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية لديه خبرة في الخدمات المصرفية والمالية في البنوك الخليجية أو الشركات متعددة الجنسيات.

- يجب أن يمتلك المعرفة بمنتجات الخزينة والمعاملات ولديه معرفة باللوائح المصرفية ذات الصلة.

- أن يكون لديه الفطنة التجارية والعقل المستفسر وفهم السوق والديناميكيات المالية.

- ترتبط معرفة الخزانة بالأنظمة وأدوات التقييم، والإلمام ببيانات السوق التي يتم الحصول عليها بشكل مستقل، والقدرة على توضيح المفاهيم المعقدة للزملاء والإدارة.

مسئوليات الوظائف الخالية

- تقديم الدعم إلى GM & T وتمويل الخزانة.

- ستكون الوحدة مسؤولة عن مراقبة صافي مركز العملات الأجنبية المفتوح لدى البنوك، والتوفيق بين تدفقات العملات الأجنبية وأنظمة الخزينة.

- مراقبة وصيانة بيانات السوق والثابتة المستخدمة في أنظمة TRY.

- الإبلاغ عن تقييم العميل لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين والمشاركة في مشاريع تنفيذ النظام والمنتج.

- المساعدة في دعم رئيس الخزانة المالية، وفريق المكتب الأوسط والأسواق العالمية وأعمال الخزانة.

- يتضمن الدور تسوية مستقلة لأعمال تدفق العملات الأجنبية تجاه أنظمة الخزانة.

- الحفاظ على سلامة النظام للبيانات الثابتة وبيانات السوق.

- تحليل حالات التعرض لمشتقات العميل والإبلاغ عنها والمشاركة بنشاط في اختبار قبول المستخدم لتطبيقات نظام كاليبسو.