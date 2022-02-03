ارتياح بين طلاب الإعدادية لسهولة العلوم ببورسعيد: «مسك الختام»

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد عن ارتياحهم لسهولة امتحان مادة العلوم، في آخر يوم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، لتعويض صعوبة الامتحانات السابقة.

وبينما عبر عدد من الطلاب عن سعادتهم لسهولة امتحان العلوم بقولهم: «ختامها مسك»، فقد اعتبروا أن من وضع تلك الامتحانات الصعبة هذا العام، لم يأخذ في حسبانه توقف الدراسة تقريباً لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

وكيل وزارة التعليم يتفقد لجان الإمتحانات فى يومها الأخير

وتفقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عدداً من لجان امتحانات الفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022 للشهادة الإعدادية، ‏للوقوف على انتظام العملية الامتحانية بها.‏

«أكرم»: لم يتم رصد شكاوى أو مشكلات بالامتحان

وأكد وكيل الوزارة أن جولته استهدفت لجنة مدرسة «أشتوم الجميل» الابتدائية، حيث أدى 316 طالباً من مدرسة «القناة» الإعدادية للبنين امتحان مادة العلوم بها، من ‏خلال 20 لجنة، لافتاً إلى أن الإمتحانات كانت تسير بهدوء دون رصد أي مشكلات.

وأضاف أن لجنة مدرسة بورسعيد الرسمية للغات تشمل على 345 طالباً وطالبة من أبناء المدرسة، بالإضافة إلى طلاب مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية ‏للغات، ومدرسة ليسيه الحرية، الذين أدوا امتحان مادة العلوم في مناخ هادئ.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن طالبات مدرسة القناة الإعدادية للبنات، وعددهم 433 طالبة، أدين الامتحان من خلال 22 لجنة، مشدداً على اتباع الإجراءات ‏الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، متمنياً لهن النجاح والتفوق.‏