«التعليم» توجه المديريات بتشكيل لجان لمراجعة أعمال مسابقة مادة العلوم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية والإدارات بضرورة تشكيل لجنة في كل إدارة مكونة من موجه عام العلوم، وثلاثة موجهين لفحص ودراسة جدوى وأهمية كل من الأجهزة المبتكرة والوسائل التعليمية المقدمة من الطلاب في إطار مسابقة مادة العلوم، واختيار أفضل الأجهزة والوسائل التي لم يسبق عرضها في مسابقات من قبل، أو فازت بأحد الجوائز.

آخر موعد لإرسال الأعمال الفنية

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الأعمال التي شارك بها الطلاب ترسل على أسطوانة مدمجة بالبريد إلى الإدارة العامة لتنمية مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في موعد أقصاه 10 مارس 2022، مؤكدة على جميع الطلاب بضرورة المشاركة في المسابقة والاستفادة منها.

أوضحت الوزارة أنه يجب وضع صورة ملونة واضحة لكل جهاز أو وسيلة تعليمية مع كتيب خاص بها، يبين طريقة العمل والتركيب ونوع الخامات المستخدمة وتكاليف كل منها على الأسطوانة المدمجة، مع فيديو يوضح شرح الطالب، ويجرى اختيار عشرة أجهزة مبتكرة فقط على مستوى كل قطاع «طالب ومشرف» وتختار من جميع المراحل التعليمية.

اختيار عشر وسائل تعليمية على مستوى كل قطاع

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجرى اختيار عشر وسائل تعليمية على مستوى كل قطاع من ابتدائي وإعدادي وثانوي، وإخطار الطلاب والمشرفين عن طريق المديرية التعليمية أو الإدارة التابعة لها، موضحة أن المسابقة تأتي في إطار حرصها على تنمية مهارات الطلاب بمادة العلوم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن المسابقة بعنوان «أفضل وسيلة تعليمية» تخدم مناهج العلوم و«أفضل جهاز يخدم البيئة»، إذ يبتكر الطالب وسيلة تعليمية تخدم المناهج المقررة في مادة العلوم.