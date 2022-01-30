كشف هلال السيد، مدرس علوم، عن تفاصيل مراجعة مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022، مؤكدا أنه يجب على الطلاب التركيز على كتاب المدرسة وحل جميع الأسئلة الموجودة به والنماذج التي تم وضعها، موضحا أن هذه النماذج تدرب الطالب على فكرة حل الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مراجعة مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022، تشمل التركيز على المرأة والعدسات والعجلة والانقسامات الميتوزي والميوزي، فضلاً عن نظريات الكون والمجموعة الشمسية ونظرياتها.

الامتحان يتكون من 4 أربعة أسئلة

وأكد مدرس العلوم، أن مراجعة امتحان العلوم تشمل أيضاً أنواع التكاثر الجنسي واللاجنسي، لافتا إلى أن الامتحان يغطي جميع أجزاء المقرر الدراسي، مؤكداً على الطلاب بضرورة حل العديد من الأسئلة للتدريب على فكرة الامتحان والأسئلة التي تركز على الفهم.

وعن تفاصيل أسئلة امتحان مادة العلوم، قال هلال السيد، إن الامتحان يتكون من 4 أسئلة؛ كل سؤال 3 نقاط، موضحاً أن السؤال عليه خمس درجات ليكون مجموع درجات الامتحان 20 درجة.

وأكد أن الأسئلة تتراوح ما بين أكمل أو اختيار من متعدد أو صح وخطأ أو صحح العبارات الآتية، وماذا يحدث وعلل وما النتائج المترتبة ومقارنات ورسم سواء عجلة أو مرآة أو عدسة، مشيرا إلى أن الامتحان يركز على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين.

طلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة يؤدون امتحان العلوم غدا

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، امتحان مادة العلوم غداً الإثنين، ورقيا، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت الإدارات التعليمية، أنه غير مسموح لأي طالب بدخول الامتحانات دون ارتداء الكمامة الطبية.