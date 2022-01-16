طلاب «رابعة ابتدائي» يؤدون اليوم امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية

يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، اليوم، امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ويتكون الامتحان من 15 سؤالا متنوعين ما بين أسئلة مقالية واختيار من متعدد، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي تم توفيرها.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تعقد على مستوى المدرسة وتتولى الإدارة التعليمية بالتنسيق مع المديرية وضع الأسئلة، موضحاً في بيان له أنه تم إعداد المواصفات النهائية للورقة الامتحانية وإرسالها لجميع الإدارات والمديريات.

الإجابة على أسئلة الامتحان في نفس ورقة الأسئلة

وأضاف «شوقي»، أن الإجابة على أسئلة الامتحان في نفس ورقة الأسئلة، موضحاً أن الوزارة وفرت العديد من المنصات التعليمية للطلاب للتدريب على طريقة الإجابة على الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أن إجابة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، ترسل تباعاً فور انتهاء المادة لتبدأ عملية التصحيح، موضحة أن الامتحان يكون للموجه الأول وليس موجه المدرسة، والإدارة التعليمية التي تتورط في أي عملية تسريب للامتحان تتعرض لمساءلة قانونية وعقوبات رادعة.

وأوضحت لـ«الوطن»، أنه فيما يخص الدمج، يكلف الموجه الأول من يراه من الموجهين أو المعلمين لعمل الامتحان وفق مواصقات قرار 242 طبقاً لكل إعاقة، مشيرة إلى أنه لن يتم إرسال كلمة السر الخاصة بالفلاشة التي توجد بها الأسئلة حتى يتم التأكد أن الجميع استلم بنك الأسئلة كل فيما يخصه، مؤكدة على أن كل بنك أسئلة موجود له سؤال مميز لكل إدارة تعليمية.

عدم تكليف أي من الموجهين أو المعلمين بعمل امتحان بديل

وشددت المصادر على الموجهين الأوائل بعدم تكليف أي من الموجهين أو المعلمين بعمل امتحان كبديل لبنك الأسئلة المرسل، لافتة إلى ضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية؛ بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.