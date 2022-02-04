وظائف خالية في بنك QNB لدارسي المجال المصرفي.. اعرف الشروط

يهتم الكثير من الخريجين وخصوصا خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات بالبحث عن وظائف خالية في البنوك المختلفة، ما يجعلهم يوفرون فرص عمل بين الحين والآخر للشباب، وكان آخرها إعلان بنك QNB عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية، لأصحاب الخبرة في مجال العمل المصرفي.

وأوضح بنك QNB في إعلانه تفاصيل الوظائف الخالية في فروع البنك المختلفة، نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وتفاصيل الوظائف المعلن عنها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في إدارة الأعمال.

- يُفضل أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في مجال المحاسبة، أو الحقول ذات الصلة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مراقبة المخزون أو الأصول الثابتة.

مسئوليات الوظائف

- اتخاذ قرارات مدروسة وفي الوقت المناسب للمضي قدمًا على الرغم من المعلومات غير الكاملة.

- اتخذ المخاطر المحسوبة أثناء اتخاذ القرارات لصالح المنظمة.

- تصعيد الأمور الضرورية لتجنب التأخير.

- استباقي تحديد وتنفيذ طرق جديدة لتجاوز معايير الخدمة المحددة.

- تقديم منتجات وخدمات جديدة من خلال أعضاء الفريق.

- خلق بيئة عمل صحية داخل القسم وتعظيم فعاليته من خلال الاستفادة من العلاقة القوية داخل القسم وخارجه.

- إدارة المحاسبة الشاملة للأصول الثابتة للتأكد من دقتها.

- مراجعة الأصول الثابتة الموجودة وسجلات الجرد لضمان التوثيق المناسب.

- مراقبة التصنيف الملائم، ووضع العلامات والموقع للأصول الثابتة والمخزون الذي يسهل استرجاعها.

- تساعد في الحفاظ على الأصول الثابتة ومنطقة إدارة المخزون منظمة بشكل جيد وفعالة.

- تحديد الأصول الحالية دون تحديد أرقام التعريف، وتعيين أرقام تعريف جديدة.

- الاحتفاظ بسجل لجميع عمليات النقل والتصرف.

- اعتماد العناصر المراد تخزينها وتلك التي سيتم نقلها إلى المتجر.

- تطبيق واتباع نظام تحكم لتقليل التلف والكسر وتقادم المخزون.

- التنسيق لإكمال جرد الأصول الثابتة والمخزون فعليًا لتسوية السجلات.

- تزويد الإدارة الداخلية بالبيانات المالية المتعلقة بالأصول الثابتة والمخزون.

- مراجعة وحجز مصاريف الإهلاك على أساس شهري.

- دعم أنشطة التخطيط الاستراتيجي وإيصال الخطط للعملاء الداخليين والخارجيين.

- وضع خطط لأنشطة عمل محددة في منطقتك على المدى المتوسط​​، بما في ذلك التنبؤ بالمتطلبات من الموارد.