وظائف خالية ببنك الإمارات دبي الوطني لدارسي المجال المصرفي: اعرف الشروط

يعد العمل في البنوك المختلفة غاية يرغب في تحقيقها خريجو كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات، أو أصحاب الخبرة في مجال العمل المصرفي، ما يجعلهم يبحثون دائما عن فرص عمل في البنوك المختلفة، وتحرص الكثير من البنوك على توفير فرص عمل للشباب بشكل مستمر.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف، «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للوظائف الخالية ومسؤوليات الوظائف المعلن عنها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

- أن يكون المتقدم للوظائف أنهى المرحلة الجامعية أو ماجستير إدارة الأعمال أو الماجستير (المالية / التسويق / الأعمال).

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن عامين في إدارة العلاقات المالية أو في الخدمات المصرفية للشركات، وتمويل التجارة، والخدمات المصرفية المراسلة.

مسؤوليات الوظائف الخالية

1- توفير العلاقات والدعم التشغيلي لـ RM / SRM في إدارة محفظة العملاء.

2- إدارة عملية AML / KYC للمنطقة المخصصة وفقًا لمتطلبات الامتثال للمجموعة.

3- التأكد من أن المراجعات أ الاستراتيجيات الائتمانية يتم تحديثها بالتنسيق مع إدارة محفظة الائتمان وقسم ائتمان المجموعة.

4- تطوير وتنمية نقاط بدء الأعمال التجارية الجديدة، حسب المنطقة والمنتجات.

5- الإدارة اليومية للمعاملات والاستفسارات ذات الصلة.

6- الاتصال بدعم الأعمال أو العمليات لضمان التنفيذ السلس للمعاملات والوثائق ذات الصلة بطريقة تتفق مع أفضل الممارسات التي تحمي مصالح المجموعة بشكل كاف.

7- إدارة والحفاظ على جودة المحفظة مع المخاطر أو العائد المرجعي المناسب.

8- ضمان الالتزام بجميع السياسات والإجراءات المعمول بها المنصوص عليها من قبل المنظمين والمجموعة والقسم.

9- تطوير الأعمال وتحديد الفرص والاتجاهات في المنطقة المشمولة بالتغطية، وتطوير العلاقات ودعم نمو الأعمال التجارية في البلدان التي لها حضور وعدم حضور من خلال تسويق مجموعة منتجات بنك الإمارات دبي الوطني.

10- إدارة العلاقات بشكل استباقي مع العملاء على أساس مستمر وتحمل مسؤولية إنشاء وصيانة العلاقات الرئيسية.