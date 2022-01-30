وظائف خالية جديدة في بنك QNB لدارسي المجال المصرفي.. اعرف الشروط

يحرص بنك QNB دائما على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، والذين لديم خبرة في مجال العمل المصرفي، وأعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة.

وحدد بنك QNB الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف الخالية ومسؤوليات الوظائف التي أعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل تلك الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

- أن يكون المتقدم للوظائف من خريجي الجامعة.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التعامل مع قضايا جودة الخدمة أو الأمور ويفضل أن يكون ذلك في قطاع الخدمات المالية.

- أن يكون لديه معرفة عادلة بأحدث الاتجاهات في معايير جودة الخدمة والأدوات والتقنيات.

مسؤوليات الوظائف الخالية

- توجيه ملاحظات العملاء إلى وحدات الأعمال والتوزيع من خلال جودة خدمة المدير المساعد.

- مساعدة مدير مساعد جودة خدمة QNB First / Head Service Quality (SQ) في ضمان استخدام أحدث الاتجاهات الأدوات أو المنهجيات في جودة الخدمة والتي يتم تحليلها باستمرار وانعكاسها في جهود جودة الخدمة للمجموعة.

- المساعدة في تدريب الموظفين «خاصة موظفي الخطوط الأمامية» على المعايير والمسائل والمبادرات المتعلقة بجودة الخدمة، بما في ذلك أحدث الأدوات.

- الامتثال لجميع متطلبات الامتثال القانونية والتنظيمية والداخلية المعمول بها.

- فهم الدور وأدائه بفاعلية وفقًا لمبدأ خطوط الدفاع الثلاثة لتحديد المخاطر ومراقبتها وإدارتها والإبلاغ عنها.

- ضمان نتائج جيدة منهجية للعملاء وفقًا لسياسة إدارة المخاطر.

- دعم إطار عمل RCSA ، KRI، الإبلاغ عن الحوادث وعلاجها حسب الاقتضاء، وفقًا لمتطلبات إدارة المخاطر التشغيلية.

- الحفاظ على المعرفة المناسبة لضمان التأهيل الكامل للاضطلاع بالدور.

- إكمال جميع التدريبات الإلزامية التي يقدمها البنك، وتحقيق مستويات الكفاءة المطلوبة والمحافظة عليها.

- حضور الندوات الإلزامية حسب تعليمات البنك.

- ضمان معايير عالية لحماية البيانات والسرية لحماية المعلومات الحساسة تجاريًا.

- الحفاظ على أقصى قدر من السرية فيما يتعلق بمعلومات العميل والبنك الداخلي التي يتم الحصول عليها أثناء سير العمل وتقديم هذه المعلومات على أساس الحاجة إلى المعرفة فقط للإدارة العليا في QNB ووظائف التدقيق والامتثال والجهات التنظيمية ذات الصلة.

- الحفاظ على معايير مهنية عالية لدعم سمعة QNB وتعزيز مكانته الريادية في السوق.