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مدير متحف أم كلثوم: أبوابنا مفتوحة أمام الزوار حتى 10 فبراير (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
01:48 م | الخميس 03 فبراير 2022
كوكب الشرق أم كلثوم

كوكب الشرق أم كلثوم

قال حاتم البيلي، مدير متحف أم كلثوم، إنّ المتحف سيكون مفتوحا حتى يوم 10 فبراير أمام الزائرين بالمجان احتفاءً بالذكرى السابع والأربعين لوفاتها، مشددًا على أن الجاليات العربية تزور المتحف يوميا، كما أنهم يتابعونها عن كثب ويهتمون بها مثل المصريين، كما أن الأجانب يزورون المتحف أيضا من بعض الدول على غرار كندا وأم كلثوم.

إجراء جديد بداية من العام المقبل

وأضاف البيلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وآية لطفي، مقدمي برنامج «هذا الصباح» الذي يعرض على قناة اكسترا نيوز: «بداية من العام المقبل سنفتح المتحف للزائرين بالمجان في أول أسبوع من فبراير، ولدينا مقتنيات كوكب الشرق، مثل الفساتين التي غنت بها الأطلال وفكروني ولسه فاكر».

المتحف يتكون من 9 فتارين

وتابع مدير متحف أم كلثوم، أن المتحف يتكون من 9 فتارين يوجد في إحداها الفساتين الخاصة بالفنانة الراحلة، كما يحتوي المتحف على الهلال الماسي الشهير الذي كانت تقوم بارتدائه في معظم الحفلات.

وأكد: «نستقبل جميع الأعمار، وتأتينا رحلات كثيرة لمدارس ابتدائية ويحفظ الجماهير أغنياتها ويعلمون دورها ومكانتها جيدا، وهذا أمر يسعدني للغاية، ففي بعض الأحيان لا أصدق أن طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات يعلم أشياءً كثيرة عنها لا يعلمها من هم أكبر سنا منه».

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