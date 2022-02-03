3 مسلسلات جديدة تنضم إلى خريطة دراما رمضان 2022..«رانيا وسكينة» أحدثها

قبل أشهر من بداية موسم الدراما الرمضانية 2022، لم تتضح خطة الأعمال المشاركة في السباق الدرامي بشكل نهائي، في الوقت الذي بدأ فيه بعض صناع الدراما تصوير الأعمال للحاق بالعرض ليجري الكشف عن مشاريع جديدة من المتوقع أن يشاهدها الجمهور على الشاشة خلال الموسم.

فيفي عبده تتعاون مع شيرين رضا في «شغل عالي».. و«رانيا وسكينة» يجمع روبي ومي عمر

وتعد «روبي»، أحدث النجمات المنضمات في سباق الدراما الرمضانية 2022، وذلك بعد تعاقدها على بطولة مسلسل «رانيا وسكينة» الذي يجمعها بالفنانة مي عمر، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، في خامس تعاون بينهما بعد 4 تجارب ناجحة بدأت بـ «دلع بنات» في رمضان 2014، مرورا بـ «شقة فيصل» و«هوجان»، حتى «النمر» في رمضان 2021.

بينما أعلن المخرج مرقس عادل، عن مسلسل جديد بعنوان «شغل عالي» من المقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية 2022، ويجمع في بطولته كلا من فيفي عبده وشيرين رضا، وذلك وفقا لما أعلنه في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، وكان مسلسل «أولاد الهلالية» الذي يجمع الشقيقان حسين ومصطفى فهمي من المشاريع الأحدث التي تم الإعلان عنها.

عمرو سعد وغادة عبدالرازق وحسن الرداد ينتظرون بدء تصوير أعمالهم الدرامية

وعلى الجانب الآخر، هناك عدد كبير من المشاريع التي تم الإعلان عن مشاركتها في الموسم الرمضاني، ولكن لم ينطلق تصويرها حتى الآن من بينها «توبة»، بطولة عمرو سعد وإخراج أحمد صالح، الجزء الثاني من مسلسل «المداح»، إخراج أحمد سمير فرج، بالإضافة إلى مسلسل «الأبواب الخفية»، الذي تشارك فيه غادة عبد الرازق مع المخرج حسن صالح، بينما حال انشغال حسن الرداد بتقديم مسرحية «كازانوفا» في موسم الرياض، بدأ تصوير مسلسله «بابلو» للمخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

كما بدأت جلسات تصوير عدد من المسلسلات منها «راجعين يا هوا» للمخرج محمد سلامة، ويجمع في بطولته خالد النبوي ونور اللبنانية، و«دايما عامر»، بطولة مصطفى شعبان، بالإضافة إلى مسلسلات «مشوار» لـ محمد رمضان، «فاتن أمل حربي» لـ نيللي كريم، «أحلام سعيدة» لـ يسرا، و«سوتس بالعربي» الذي يجمع آسر ياسين وأحمد داود.