«العزب» يجمع روبي ومي عمر في «رانيا وسكينة» بدراما رمضان

تعاقدت النجمتان روبي ومي عمر علي بطولة مسلسل جديد بعنوان «رانيا وسكينة» تمهيداً لعرضه في دراما رمضان المقبل.

وقال مصدر من داخل المسلسل لـ«الوطن» إنَّ العمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر انطلاق تصويره، الأسبوع المقبل، في القاهرة، استعداداً لعرضه علي إحدى القنوات العربية في رمضان.

وفي سياق مختلف، عادت مي عمر وروبي إلى القاهرة، منذ أيام، بعد حضورهما حفل توزيع جوائز «Joy Awards» بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، إذ تألق الثنائي بفساتين أنيقة حازت علي إعجاب الحضور وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تكريم نجوم الفن المصري في حفل توزيع جوائز Joy Awards

وشهد حفل «Joy Awards» تكريم عدد من النجوم، أبرزهم محمد هنيدي، ورامز جلال، فيما جرى تكريم اسمي الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الراحلة دلال عبد العزيز، إذ تسلم تكريمهما ابنتيهما دنيا وإيمي سمير غانم، كما تم تكريم الفنان العالمي جون ترافولتا والنجم الهندي سلمان خان اللذين أعربا عن سعادتهما بالتكريم.

روبي تستعد لبطولة فيلم «جروب الماميز»

وعلي الجانب الآخر، تستعد روبي لبدء تصوير مشاهدها في فيلم «جروب الماميز» الشهر المقبل، والذي يجمعها بكل من غادة عادل وريم مصطفي، إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وذلك من خلال جروب «الماميز» عبر تطبيق «واتس آب».

ويشارك في بطولة فيلم «جروب الماميز» كل من بيومي فؤاد، ومحمد سلام وجار اختيار باقي الأبطال، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج معتز التوني.