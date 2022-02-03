قطر الأعلى في نسبة الشفاء من كورونا بين دول «التعاون الخليجي»

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، ونسب الشفاء، إضافة إلى عدد لقاحات كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح المركز عبر حسابه الخاص على تويتر، أنّ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج وصل إلى 3155259 إصابة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19891 حالة، وأضاف أنّ عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، تجاوزت 104.04 مليون جرعة.

التقرير اليومي إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 2 فبراير 2022م#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/MtWpOamjWF — مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) February 3, 2022

وذكر المركز أنّ إجمالي حالات التعافي بلغ 2888330 حالة، وأنّ قطر الأعلى في نسبة الشفاء أو التعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 94%، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة تعافى 93%، بينما بلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 92.3%، والإمارات 91.8%، والكويت 89.9%، والبحرين بنسبة 86%.

وأضاف المركز في البيان الإعلامي الذي نشره عبر «تويتر»، أنّ عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، تجاوزت 104.04 مليون جرعة.

يناير الأعلى فى إصابات كورونا والمتحور الجديد في الخليج

وفي السياق ذاته، سجلت دول الخليج العربي، الشهر الماضي، زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث كانت تسجل المملكة العربية السعودية إصابات يومية تتعدى 5 آلاف إصابة يوميا، بينما سجلت قطر والكويت معدلات إصابة قياسية يوميا.

وكشفت دول الخليج في وقت سابق، عن وجود المتحور أوميكرون على أراضيها، لكن البيانات الرسمية اليومية لفيروس كورونا لا تقدم تفصيلا عن السلالات المسببة للإصابة بكوفيد - 19.