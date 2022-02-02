السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية بالسعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في أعداد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة عن رصد 4 آلاف و92 حالة، بعد أن سجلت، أمس الثلاثاء، 3 آلاف و861 حالة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية ارتفع ليصبح 695 ألفا و217 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 4 آلاف و604 حالات تعاف جديدة، ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 649 ألفا و334 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و943 حالة وفاة، في الوقت الذي بلغت فيه عدد الحالات الحرجة 1002 حالة.

اشتراط تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح

كانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت، أمس، قرارا بأن تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالبلاد، أصبح شرطا لاستمرار ظهور حالة «محصن» بتطبيق «توكلنا» المطلوب لدخول أماكن محددة وللسفر.

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من جانبه، نشر الأمن العام توضيحا بهذا الشأن، عبر تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، قائلا: «ابتداء من 1 فبراير 2022.. تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا، حيث يكون ذلك مخصص لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاما فأكثر».

أهمية ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا»

يذكر أن ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا» شرطا للآتي:

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية داخل المملكة.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

ويذكر أنه يتم استثناء من ذلك التطبيق الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».