وزير النقل لسفير قطر: تطوير ميناء السخنة مثالا متميزا للتعاون المشترك

التقى الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية لبحث التعاون المشترك في مجال النقل البحري.

وتباحث الجانبان في نتائج الزيارة التي قام بها فريق عمل شركة كيوتيرمنلز المرسل من الجانب القطري لدراسة الفرص الاستثمارية بمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة.

وزير النقل: مصر تحقق نهضة كبيرة في شتى المجالات

وأشار وزير النقل، إلى النهضة الكبيرة التي يتم تحقيقها في مصر في شتى المجالات، منها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا إلى ترحيبه بامكانية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر، وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

ميناء السخنة يشكل مثالا متميزا للتعاون المشترك

وأضاف الوزير، أن ميناء السخنة من الممكن أن يشكل مثالا متميزا للتعاون المشترك خاصة مع استكمال أعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

سفير قطر بمصر: الحكومة القطرية تولي اهتمام بتطوير الموانئ

ومن جانبه، أكد سفير قطر لدى مصر على الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد، وفقا لأحدث النظم العالمية مع انشاء شركة لادارة وتشغيل الموانئ.

وقال إن أهمية الزيارة التي قام بها وفد شركة شركة كيوتيرمنلز لميناء السخنة خاصة مع اهتمام الجانبين في التعاون المشترك فى مجال النقل البحري حيث أشاد الوفد بمستوى سرعة وجودة أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة وان هذا شىء يفوق الوصف، مؤكدا على أهمية مشاركة قطر فى الاستثمار بميناء السخنة حيث يتوقعون تنمية اقتصادية فى مصر سوف تؤدى لتضاعف حجم البضائع المنقولة بحرا وبالتالى ارتفاع الطلب على الموانى، بالإضافة لتوقعات زيادة حصة مصر من حجم الترانزيت العابر بمنطقة البحر الأحمر.

وفي ختام الاجتماع سلم السفير القطري لدى جمهورية مصر العربية لوزير النقل المصري رسالة من نظيره القطري المهندس جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري ، لزيارة الموانىء البحرية القطرية لدفع التعاون المشترك في هذا المجال.