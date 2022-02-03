تفاصيل «منورة بأهلها» قبل عرض الحلقة الأولى.. «قصاصات» تكشف لغز «قتل مهاب»

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض أول حلقات مسلسل «منورة بأهلها»، للمخرج يسري نصرالله، في أول تجاربه الدرامية على منصة «شاهد VIP»، ويجمع المسلسل في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية «ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وناهد السباعي»، ومن تأليف محمد أمين راضي.

تدور أحداث المسلسل على مدار 10 حلقات، في إطار من التشويق والغموض حول التحقيق في جريمة قتل شاب يدعى «مهاب» داخل منزله، ويحاول كشف الغموض المحيط بالحادث خاصة من خلال مجموعة من قصاصات الصور.

البرومو الدعائي لـ«منورة بأهلها»

تفاصيل شخصيات مسلسل «منورة بأهلها»

يجسد أحمد السعدني شخصية وكيل النائب العام «آدم عبدالفتاح»، الذي يتولى التحقيق في جريمة القتل الغامضة خلال أحداث «منورة بأهلها»، ويكتشف أنّها ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها مع «مهاب»، حيث سبق والتقاه.

ويجسّد الفنان الشاب محمد حاتم، شخصية مصور فوتوغرافي يدعى «مهاب»، يأتي من السويس إلى القاهرة ليحقق أحلامه، وينتهي الأمر بوفاته، ويبدأ «آدم عبدالفتاح» البحث عن حل لغز وفاته.

ومن الشخصيات التي يرتبط عالمها بعالم «مهاب»، «عالية الشهاوي»، التي تجسّد دورها الفنانة غادة عادل، والتي تمتلك القدرة على معرفة المستقبل وتسعى إلى تحقيق حلمها بأن تصبح ممثلة، أما «سلوى شاهين» التي تؤدي دورها الفنانة ليلى علوي، فهي سيدة قاسية وشريرة وتمتلك كل مراكز القوى بين يديها، وهي السبب وراء مجموعة كبيرة من الأحداث السيئة التي تحدث للأشخاص المحيطين بها، بينما يجسّد الفنان باسم سمرة دور «عادل»، وهو مصمم أزياء يهتم كثيرا بمظهره، لكنه يخفي وراء هذا المظهر أمور أكثر خطورة.