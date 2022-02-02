ليلى علوي تكشف موعد عرض مسلسل «منورة بأهلها» بصورة لشخصية سلوى شاهين

كشفت الفنانة ليلى علوي عن موعد عرض مسلسل «منورة بأهلها»، عبر حسابها على «إنستجرام»، موضحة أن العرض يبدأ يوم الجمعة المقبل الموافق 4 فبراير، من خلال منصة «شاهد».

وقالت الفنانة ليلى علوي: «سلوى شاهين.. مسلسل «منورة بأهلها».. يوم 4 فبراير من خلال منصة «شاهد» بدءا من الساعة 12 ظهرا».

مسلسل «منورة بأهلها» بطولة ليلى علوي، وغادة عادل، وإخراج: يسري نصر الله، وتأليف: محمد أمين راضي، وشارك بالعمل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، وبلال التونسي.

حكاية «قصاقيص صور»

ويعد مسلسل «منورة بأهلها» من نوعية الدراما المكونة من عدة حكايات، وتحمل الحكاية الأولى اسم «قصاقيص صور»، من 10 حلقات، وتدور أحداث العمل في حقبة عام 2008.

مسلسل «منورة بأهلها» حكاية «قصاقيص صور»، هو التجربة الثانية للمخرج يسري نصر الله، في العمل الدرامي الذي يعرض على المنصات الإلكترونية، وكان أول عمل يقدمه من خلال منصة هو «نمرة 2».