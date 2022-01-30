«البحث عن علا» و«منورة بأهلها».. تفاصيل أبرز مسلسلات فبراير

مجموعة من الأعمال الدرامية الجديدة في انتظار الجمهور خلال الأيام المقبلة على المنصات الإلكترونية، التي يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم، لتنضم تلك الأعمال إلى عدد من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في الفترة السابقة وخلقت موسما دراميا ثريا بالنسبة للمشاهدين، وفيما يلي أبرز الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال شهر فبراير المقبل.

تفاصيل مسلسل «منورة بأهلها» قبل عرضه

تبدأ منصة «شاهد VIP»، عرض أحدث مسلسلاتها الدرامية «منورة بأهلها» للمخرج يسري نصرالله في أول تجاربه الدرامية، وذلك ابتداءً من 4 فبراير المقبل، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق على مدار 10 حلقات حول لغز مقعد تختبئ تفاصيله في قصاقيص الصور، وهو من تأليف محمد أمين راضي، ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل بالإضافة إلى أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، ناهد السباعي ومحمد حاتم.

بينما ينتظر الجمهور عودة «علا عبدالصبور» التي تقدمها الفنانة هند صبري بعد 10 سنوات من تقديمها في مسلسل «عايزة أتجوز»، في عمل جديد بعنوان «البحث عن علا»، والمقرر عرضه على منصة «نتفليكس» في 3 فبراير المقبل.

وتدور أحداث المسلسل خلال 8 حلقات، حول «علا» التي تكتشف فجأة أن زوجها لا يشعر بالسعادة معها ويرغب في الانفصال، لتعيش أزمة وتحاول إعادة اكتشاف حياتها مرة أخرى، ويشارك في بطولة المسلسل الذي أخرجه هادي الباجوري عدد من النجوم بجانب هند صبري من بينهم: هاني عادل، سوسن بدر، محمود الليثي، وندى موسى بالإضافة إلى نجوم الشرف.