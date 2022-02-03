تعاون بين «العربية للتصنيع» و«ابدأ» لتدريب الكوادر وتطوير القدرات ضمن رؤية 2030

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بما يحقق رؤية مصر 2030.

إدارة المشروعات وفرص عمل

وأشاد التراس، خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع، وشركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، بخبرات الشركة باعتبارها من كبرى الشركات العاملة في مجال تنمية وإدارة المشروعات بما يتيح فرص عمل للشباب وتدريبهم وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

وأضاف أنّ التعاون يتضمن الاستفادة من الإمكانيات والقدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع، وما لديها من خدمات توفير معامل المعايرة للأجهزة والبحوث والتطوير لصالح مشروعات شركة «ابدأ»، فضلا عن إتاحة تدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع.

زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

من جانبه، أكد حسن السيد حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة ابدأ، أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعي للدولة، والاستفادة من خبراتها التكنولوجية لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، مُشيرا إلى تميّز الهيئة العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفي التوقيتات المطلوبة وفقا لمستويات الجودة العالمية.