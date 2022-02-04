أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 4-2-2022 في مصر

عملات كثيرة حول دول العالم المختلفة يتم استخدامها بشكل دائم، تجعل المهتمين بأسعار العملات يبحثون عنها لمتابعة أخبارها يوميا، ويزداد البحث عن أسعار تلك العملات مع فتح الدول للطيران المباشر مع الدول الأخرى، ومن أهم تلك العملات، الدولار الذي يعد من أكثر العملات تداولا في العالم.

وتسعى بوابة «الوطن»، بشكل يومي إلى استعراض الخدمات التي يبحث عنها المواطن بشكل مستمر، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 4 فبراير الجاري، في البنوك المختلفة والعاملة في مصر والتي جاءت كالتالي:

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل نحو 21.01 جنيه للشراء، ونحو 21.17 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك الإسكندرية نحو 21.00 جنيه للشراء، ونحو 21.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجل في البنك الأهلي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

سعر اليورو اليوم

وسجل اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.61 للشراء وسعر 17.82 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وفي بنك قناة السويس سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما وصل سعره في المصرف المتحد لتصل إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.