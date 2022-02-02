أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-2-2022 في مصر

أسعار العملات سواء العربية أو الأجنبية من الأمور الاقتصادية التي يبحث عنها المستثمرين وحتى المواطنين، خاصة بعد فتح الطيران المباشر بين عدد كبير من الدول، لذلك يتابع البعض مؤشرات العملات لمتابعة ارتفاع وانخفاض العملات المختلفة مثل الدولار، اليورو، والريال السعودي وغيرها.

وللمهتمين والباحثين، نعرض لكم في التقرير التالي، أسعار العملات العربية والأجنبية في المؤسسات المصرفية والبنوك المصرية الحكومية والخاصة العاملة في مصر، كما يلي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجل في البنك الأهلي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

سعر اليورو اليوم

وسجل في بنك الإسكندرية نحو 17.54 للشراء وسعر 17.72 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد نحو 17.57 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 17.55 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وفي بنك قناة السويس سجل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما وصل سعره في المصرف المتحد لتصل إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد نحو 21.03 جنيه للشراء، ونحو 21.20 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.01 جنيه للشراء، ونحو 21.17 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك الإسكندرية نحو 21.00 جنيه للشراء، ونحو 21.20 جنيه للبيع.