أسعار العملات اليوم الاثنين 31-1-2022 في مصر

تتصدر أسعار العملات العربية والأجنبية المحركات البحثية بصفة يومية، من بينها الريال السعودي، والدولار، والدينار الكويتي، نظرا لاتجاه فئة من المهتمين بأسعار العملات في مصر والعالم العربي لمتابعتها لتعلقها بالاقتصاد المتعلق بحركة التجارة فضلًا عن تحكمها بالتصدير والاستيراد بين الدول بعضها، كما يهتم أصحاب تغيير العملات بمعرفة أسعار العملات اليوم.

واستنادا إلى هذا تستعرض «الوطن» خلال تقرير أعدته اليوم، أسعار العملات اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وفق للتعاملات التي وردت صباح اليوم الاثنين الموافق 31 يناير 2022 في مصر، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

ثبت سعر الدولار الأمريكي اليوم في العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرفي، حيث سجل في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووفقا للتقرير الذي أعدته الوطن، صباح اليوم، سجلت الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما وصل سعره في المصرف المتحد لتصل إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

استقر سعر الجنية الإسترليني اليوم الاثنين الموافق 31 يناير، أمام الجنيه المصري حيث سجل 21 .31 جنيه للشراء، ونحو 21.13 جنيه للبيع، في المصرف المتحد، فيما بلغ في بنك الإسكندرية نحو 20.9 جنيه للشراء، ونحو 21.16 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 20.90 جنيه للشراء، ونحو 21.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

كما شهد اليورو ثابت في سعر التداول أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين، حيث سجل اليوم في المصرف المتحد نحو 17.65 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 17.93 للشراء وسعر 17.60 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 17.39 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

كما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، الاثنين، ليسجل في بنك قناة السويس نحو 4.15جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل اليوم الأحد في البنك الأهلي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.2 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.