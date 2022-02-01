أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-2-2022 في مصر

يهتم الكثيرون يوميا ويبحثون عن آخر ما تم تداوله في البنوك ومحلات الصرافة، حيث تحظى أسعار العملات سواء كانت الدينار الكويتي أو الريال السعودي، والدولار، باهتمام العديد من الأشخاص ورجال الأعمال والمستثمرين، وذلك لتحكمها بالتصدير والاستيراد بين الدول بعضها.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار العملات اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وفق للتعاملات التي وردت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 في مصر، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد نحو 17.65 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 17.39 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 17.93 للشراء وسعر 17.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما وصل سعره في المصرف المتحد لتصل إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد نحو 21 .31 جنيه للشراء، ونحو 21.13 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 20.90 جنيه للشراء، ونحو 21.14 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك الإسكندرية نحو 20.9 جنيه للشراء، ونحو 21.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.2 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجل في البنك الأهلي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي.