سعر الدولار اليوم الجمعة 4-2-2022 في البنوك المصرية

يحرص قطاع كبير من المهتمين بمتابعة أخبار الاقتصاد على مطالعة سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، وخصوصا هؤلاء الذين يعملون في شركات أجنبية، حتى يستطيعوا معرفة ما يمتلكون من أموال مقابل الجنيه المصري.

وتحرص بوابة «الوطن»، بشكل يومي على رصد سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، حرصا منها على تقديم ما يبحث عنه المواطنين، ونقدم من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 4 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم سعر 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وعن سعره في البنك التجاري الدولي CIB، فنجد أنّه سجّل قيمة تصل لنحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

كما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه استقرارا في أغلب البنوك العاملة في مصر، إذ سجل في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 15.64جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار اليوم إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.